13-Jährige an Fußgängerweg angefahren - Lebensgefahr

Ein Autofahrer wartet in Neuburg an einer Baustellenampel. Als sie auf Grün schaltet, fährt er los. Zugleich überquert ein Mädchen vor der Ampel einen Fußgängerüberweg. Es schwebt nun in Lebensgefahr.

Eine 13-Jährige ist auf einem Fußgängerüberweg in Neuburg an der Donau frontal von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 88 Jahre alte Autofahrer hatte kurz vor dem Unfall an einer Baustellenampel gewartet, wie die Polizei mitteilte. Als diese auf Grün schaltete, fuhr er los und übersah dabei das Mädchen, das vor der Ampel ordnungsgemäß den Fußgängerüberweg überqueren wollte, wie es hieß.

Der 88-Jährige durchbrach nach dem Unfall am Nachmittag noch eine Baustellenabsicherung und kam dann erst zum Stehen. Er blieb unverletzt und wurde von Angehörigen betreut. Das Mädchen wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Ingolstadt gebracht. Die Staatsanwaltschaft schickte einen Gutachter an die Unfallstelle.

