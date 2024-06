Bei einem Brand in einem Trafohäuschen in Siegsdorf (Landkreis Traunstein) ist ein geschätzter Schaden von rund 120.000 Euro entstanden. Das Feuer sei am Donnerstag bei einer Firma im Gewerbegebiet aus zunächst unklaren Gründen ausgebrochen, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach brannte das Häuschen größtenteils aus. Verletzt worden sei niemand.

