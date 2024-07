120.000 Euro Schaden durch Vandalismus - Frau festgenommen

Seit Anfang 2024 wurden in der Passauer Altstadt mehr als 30 Autos beschädigt. Nun hat die Polizei eine 65-jährige Frau festgenommen. Sie soll etwa 120.000 Euro Sachschaden verursacht haben.

Rund 120.000 Euro Sachschaden soll eine Frau in den vergangenen Monaten in Passau durch Vandalismus an Autos verursacht haben. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag nahmen Beamte die 65-Jährige in der Nacht zu Montag auf frischer Tat fest. Sie habe gerade mit einem spitzen Gegenstand die rechte Beifahrerseite eines am Straßenrand geparkten Wagens zerkratzt.

Seit Anfang dieses Jahres registrierten die Ermittler in der Passauer Altstadt rund 30 Fälle von Sachbeschädigungen an Autos. Sie verdächtigen die 65 Jahre alte Frau, für all diese Taten verantwortlich zu sein. Das Tatmotiv der Verdächtigen sei noch unklar, hieß es.

