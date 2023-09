120 zusätzliche Bahn-Sicherheitsmitarbeiter bei der Wiesn

Oktoberfest - Besucherinnen prosten sich beim Auftakt zum Oktoberfest im Paulaner-Festzelt mit ihren Maß Bier zu. - Foto: Matthias Balk/dpa

Während des Oktoberfests will die Bahn mit mehr als 120 zusätzlichen Mitarbeitern für mehr Sicherheit in Zügen und an Bahnhöfen sorgen. Man werde sich dabei auf die S-Bahn-Haltestelle Hackerbrücke konzentrieren, teilte die Bahn am Dienstag mit. Von dort gehen viele Oktoberfest-Besucher zu Fuß zur Theresienwiese, auf der am Samstag die Wiesn beginnt.

«Hier haben wir ergänzend eine eigene Einsatzleitung stationiert und sind mit bis zu 60 Mitarbeitenden zeitgleich vor Ort», sagte der Leiter DB Sicherheit in Bayern, Torsten Malt. Auch am Münchner Hauptbahnhof, an der S-Bahn-Stammstrecke und in den Zügen seien die Mitarbeiter im Einsatz.

Seitens der Bundespolizei werde in Spitzenzeiten mit rund 200 Beamtinnen und Beamten geplant, sagte Oktoberfest-Einsatzleiter Steffen Quaas. Unterstützung komme dazu aus ganz Deutschland. Auf der Hackerbrücke soll wie im vergangenen Jahr ein Lautsprecherwagen mit Partymusik die Wiesn-Besucher empfangen - um zur Deeskalation beizutragen.

© dpa-infocom, dpa:230912-99-165893/2