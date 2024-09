120 lebende Schlachtkarpfen gestohlen

Ein Mann hatte seine Fische am Weiher gelagert, um sie an einen Händler zu verkaufen. Doch ein Dieb war schneller.

Ein Dieb hat in der Oberpfalz rund 120 lebende Schlachtkarpfen an einem Weiher gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 56-Jähriger am Donnerstag das Wasser seiner beiden Fischweiher bei Schnaittenbach (Kreis Amberg-Sulzbach) abgelassen. Demnach habe er etwa 160 Schlachtkarpfen zwischengelagert, die am Freitag von einem Händler abgeholt werden sollten.

Am Freitag bemerkte der 56-Jährige laut Polizeiangaben dann, dass der Großteil seiner Fische - rund 120 Stück - entwendet worden waren. Der Wert der Fische betrage rund 400 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Wie die lebenden Fische genau gelagert waren und wie sie entwendet wurden, sei noch Stand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher.

