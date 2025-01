100.000 Euro Schaden bei Lastwagenbrand

Beim Ladevorgang fängt ein Laster Feuer. Erfolglos versucht der Fahrer, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Der Schaden ist enorm. Was war die Ursache?

Ein Lastwagen ist in einem Industriegebiet in Roding (Landkreis Cham) in Brand geraten. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf etwa 100.000 Euro. Demnach brach das Feuer am frühen Morgen im Führerhaus beim Ladevorgang aus und griff nach kurzer Zeit auf den gesamten Laster über.

Der Fahrer versuchte noch vergeblich, mit dem Feuerlöscher die Flammen zu bekämpfen. Die Feuerwehr dämmte den Brand ein und verhinderte, dass die Flammen auf das Firmengebäude übergriffen. Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Verletzte gab es nicht.

