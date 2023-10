1000 Menschen zeigen in Nürnberg Solidarität mit Israel

Solidaritätskundgebung in Nürnberg - Markus Söder spricht auf einer Solidaritätskundgebung für die Menschen in Israel. - Foto: Daniel Karmann/dpa

In Nürnberg haben am Mittwochabend rund 1000 Menschen ihre Solidarität mit dem von der Hamas angegriffen Israel gezeigt. An einer Kundgebung auf dem Kornmarkt nahm auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder teil.

Der CSU-Politiker betonte, Bayern stehe fest an der Seite jüdischen Lebens und Israels. Zugleich forderte Söder ein Verbot von Organisationen mit Bezügen zur Hamas. Auch in Deutschland gebe es Organisationen, wo Hamas drinstecke. Diese müssten konsequent verboten und ihre Finanzströme trockengelegt werden, forderte Söder. Die Hamas wird von den USA, Israel und der EU als Terrororganisation eingestuft.

Am Samstag hatte die palästinensische Hamas mit einem verheerenden Angriff auf Israel begonnen.

Zu der Kundgebung hatte ein breites Bündnis um die Israelische Kultusgemeinde Nürnberg geladen. Wie ein Polizeisprecher sagte, hat eine Kleingruppe versucht, die Veranstaltung zu stören. Sonst habe es keine Zwischenfälle gegeben.

© dpa-infocom, dpa:231011-99-530913/3