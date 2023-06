1000 Liter Flüssiggas fließen aus Tank

Blaulicht - Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. - Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

1000 Liter Flüssiggas sind aus einem beschädigten Tank in Mittelfranken ausgetreten und 65 Menschen evakuiert worden. Niemand sei bei dem Vorfall am Freitagmorgen verletzt worden, teilte die Integrierte Leitstelle (ILS) mit. Der Tank mit einem Fassungsvermögen von 3000 Litern habe in einem schwach bebauten Gebiet in Windsbach (Landkreis Ansbach) gestanden. Wodurch das Leck am Behälter entstanden war, blieb nach Angaben der ILS zunächst unklar. Auch der Sachschaden war zunächst noch unbekannt.

© dpa-infocom, dpa:230630-99-243388/3