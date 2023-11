Etwa 100 Kästen Bier sind auf einer Autobahn in Oberbayern zu Bruch gegangen. Ein 24-jähriger Lasterfahrer fuhr am Montag bei Oberschleißheim (Landkreis München) auf die A92 auf, als sich in einer Kurve der Planenauflieger öffnete. Das Bier und die Scherben verteilten sich nach Angaben der Polizei auf der Fahrbahn, die anschließend gereinigt werden musste. Der Fahrer erhielt eine Anzeige wegen mangelhafter Ladungssicherung.

