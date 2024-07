1. FC Nürnberg verpflichtet Karafiat - Gürleyen nach Rostock

Miroslav Klose bekommt einen Neuen für die Defensive. Der Tscheche Ondrej Karafiat bringt eine Menge Erfahrung zum 1. FC Nürnberg mit. Innenverteidiger Ahmet Gürleyen dagegen verlässt die Franken.

Der 1. FC Nürnberg hat den bisherigen Gastspieler Ondrej Karafiat für die kommende Saison fest verpflichtet. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist in seinem Trainingslager in Walchsee in Tirol mitteilte, ist der tschechische Defensivspieler ab sofort fester Bestandteil der Lizenzmannschaft. Der 29-Jährige, der zuletzt bei Mlada Boleslav in seiner Heimat unter Vertrag stand, trainierte bereits seit mehr als einer Woche mit der Mannschaft von Trainer Miroslav Klose mit.

„Uns war es wichtig, uns nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben einen guten Eindruck von Ondrej zu verschaffen. Er hat von Beginn an Verantwortung übernommen und fügt sich gut in die Struktur unseres Kaders ein. Wir freuen uns, dass wir mit ihm einen Spieler bekommen, der mit seiner Professionalität in allen Bereichen vorangehen wird“, sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou über den erfahrenen Karafiat, der auch schon bei den Traditionsvereinen Sparta und Slavia Prag unter Vertrag gestanden hatte.

Innenverteidiger Ahmet Gürleyen (25) verlässt die Nürnberger dagegen nach nur einer Saison und wechselt mit sofortiger Wirkung zum Zweitligaabsteiger FC Hansa Rostock. Gürleyen war im Sommer 2023 nach Franken gewechselt, kam in der vergangenen Saison aber nur in 15 Partien zum Einsatz.

