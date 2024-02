1. FC Nürnberg verpasst Sieg gegen Osnabrück

Auf die 0:3-Katastrophe von Hannover lassen die Nürnberger Profis ein enttäuschendes 2:2 gegen den Tabellenletzten folgen. Ein starker Doppelpacker Uzun reicht nicht.

Der 1. FC Nürnberg hat trotz eines Doppelpacks von Can Uzun in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück nicht in die Erfolgsspur zurückgefunden. Beim 2:2 (1:1) am Samstag brachte der 18 Jahre alte Offensivspieler den „Club“ im Max-Morlock-Stadion mit seinen Saisontoren neun und zehn (17./51. Minute) zweimal in Führung. Zum Sieg reichte das aber nicht, weil Osnabrücks Joker Kwasi Okyere Wriedt in der langen Nachspielzeit doch noch das 2:2 gelang (90.+3). Erik Engelhardt hatte in der ersten Hälfte einen feinen Konter zum 1:1 abgeschlossen (43.). Die Gäste drängten lange erfolglos auf den zweiten Ausgleich, Jannes Wulff etwa hatte Pech mit einem Lattenschuss (72.).

Eine Woche nach dem 0:3 in Hannover zeigten die Nürnberger Profis anfangs die Reaktion, die Trainer Cristian Fiél gefordert hatte. Der „Club“ machte Druck. Auffälligster Akteur war zunächst Winter-Zugang Sebastian Andersson, der zweimal gefährlich vor dem VfL-Tor auftauchte.

Dann aber war es wieder einmal Uzun, den vor seinem ersten Treffer vier Osnabrücker Gegenspieler laufen ließen. Aus 20 Metern schloss der Jungstar unhaltbar für VfL-Torwart Philipp Kühn ab. Beim 2:1 nach der Pause ließ Uzun ein weiteres Mal seine feine Schusstechnik aufblitzen. Die Gäste reagierten stark, waren überlegen, aber im Abschluss lange nicht konsequent. Lukas Kunze etwa scheiterte frei vor Torwart Carl Klaus (59.).

