1. FC Nürnberg verliert Test gegen Ingolstadt mit 0:2

Der FC Ingolstadt darf sich über einen Testspielsieg freuen. In Nürnberg glückt ein 2:0. Reizvolle Aufgaben stehen nach der Länderspielpause für beide Teams an.

Der 1. FC Nürnberg hat in der Länderspielpause eine Testspielniederlage hinnehmen müssen. Der Fußball-Zweitligist verlor am Donnerstag gegen den Drittligisten FC Ingolstadt mit 0:2 (0:1). Nach der frühen Gäste-Führung durch Deniz Zeitler traf Jannik Mause kurz vor dem Schlusspfiff zum Endstand.

FCN-Trainer Cristian Fiél nutzte den Test, um einigen zuletzt weniger aufgebotenen Akteuren Spielpraxis zu verschaffen. Im Tor durfte etwa Christian Mathenia eine Hälfte lang Spielpraxis sammeln. Die Nationalspieler Can Uzun, Jens Castrop und Nene Brown fehlten ebenso wie die verletzten Christopher Schindler, Daichi Hayashi, Jannik Hofmann, James Lawrence, Felix Lohkemper und Marcel Wenig.

Die Franken gingen als Tabellenzehnter in die Länderspielpause. Am Karsamstag geht es für sie mit einem Auswärtsspiel bei Hertha BSC weiter. Der FCI belegt in der 3. Liga den elften Platz. Die Oberbayern müssen am Karsamstag auswärts gegen die SpVgg Unterhaching an.

© dpa-infocom, dpa:240321-99-418424/2