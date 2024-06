1. FC Nürnberg verleiht Daferner erneut

Christoph Daferner wird vom 1. FC Nürnberg an Dynamo Dresden verliehen. Beim Drittligisten soll der Stürmer Spielpraxis sammeln. Schon im vergangenen Winter hatten die Franken ihn verliehen.

Christoph Daferner wird vom 1. FC Nürnberg an den nächsten Verein verliehen. Der Angreifer kehrt für die kommende Spielzeit zu seinem Ex-Club Dynamo Dresden zurück, wie die Nürnberger am Freitag mitteilten. Die Leihe beinhaltet keine Kaufoption, hieß es weiter vom Fußball-Zweitiglisten. Der 26-Jährige war im vergangenen Winter bereits an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen worden. Beim Drittligisten in Dresden soll er nun wieder Spielpraxis sammeln.

