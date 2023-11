1. FC Nürnberg unterliegt Karlsruher SC nach Blitzgegentor

Nach wenigen Sekunden führt der Karlsruher SC gegen den 1. FC Nürnberg. Die dann zunächst ausgelassenen Chancen rächen sich nicht. Der „Club“ verpasst eine Riesenchance.

Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga eine am Ende empfindliche Klatsche kassiert. Ein Blitztor nach nicht einmal 15 Sekunden und zwei späte Tore verhalfen dagegen dem Karlsruher SC zu einem Heimsieg. Beim schließlich klaren 1:4 (0:1) am Sonntag sorgte Paul Nebel in dem unterhaltsamen Duell für die außergewöhnlich frühe Führung der Gastgeber. Der einstige Nürnberger Relegationsheld Fabian Schleusener (70.) und Budu Siwsiwadse mit einem späten Doppelpack (89./90.+4) erzielten die weiteren Treffer für die zuletzt kriselnden Badener. Der erst 18 Jahre alte Can Uzun hatte zwischenzeitlich den Ausgleich für Nürnberg erzielt (61.).

Die Franken von Trainer Cristian Fiel verpassten mit der Niederlage nach der Länderspielpause, den Anschluss an die Aufstiegsränge zu halten und sind mit weiterhin 21 Punkten Neunter. Der KSC rückte auf Platz 14 vor und verschaffte sich drei Zähler Vorsprung vor den Abstiegsplätzen.

Mittelfeldspieler Nebel traf nach einem weiten Schlag und verpasste knapp den Rekord des schnellsten Treffers im deutschen Profifußball. Am 5. Oktober 2007 war Benjamin Siegert schneller erfolgreich, als er im Zweitligaspiel bereits nach acht Sekunden zum 1:0 für den SV Wehen Wiesbaden gegen die SpVgg Greuther Fürth traf.

Der ideale Start kam den Gastgebern nach nur einem Sieg aus den vorangegangenen neun Zweitliga-Spielen entgegen. Die Elf von Trainer Christian Eichner ging kein zu großes Risiko ein, kam auf dem neu verlegten Rasen aber zu mehreren Riesenchancen. Die Nürnberger blieben in der enttäuschenden erste Hälfte offensiv wirkungslos.

In der zweiten Hälfte sah es zwischenzeitlich so aus, als könnten sich die vergebenen Möglichkeiten für den KSC rächen. Schleusener scheiterte für die Gastgeber, die in Hälfte eins einen Pfostentreffer hatten, an der Latte. Im Gegenzug fiel das 1:1. Schleusener per Kopf nach Flanke von Torschütze Nebel und der kurz zuvor eingewechselte Siwsiwadse mit seinen beiden Treffern sorgten für die Entscheidung.

© dpa-infocom, dpa:231126-99-83003/2