Joseph Hungbo - Joseph Hungbo vom 1. FC Nürnberg wird in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen den FC Oberneuland fehlen.

Der 1. FC Nürnberg muss in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen den FC Oberneuland auf seine Offensivspieler Joseph Hungbo und Felix Lohkemper verzichten. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, bekam das Sturm-Duo im Spiel gegen Hannover 96 (2:2) jeweils einen Schlag auf das Knie und fällt für die Partie am Samstag gegen den Verein aus der fünftklassigen Bremenliga aus. Wie lange die beiden Angreifer fehlen, sei noch nicht abzusehen.

