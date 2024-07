1. FC Nürnberg mit Schützenfest bei Kloses Premiere

Miroslav Klose - Miroslav Klose darf in der Vorbereitung gleich 13 Mal jubeln. - Foto: Federico Gambarini/dpa

Miroslav Klose erlebt einen Torreigen bei seinem Einstand auf der Trainerbank des 1. FC Nürnberg. Der Club trifft im Test gegen einen Bezirksligisten gleich 13 Mal.

Trainer Miroslav Klose hat bei seinem ersten Testspiel mit dem 1. FC Nürnberg ein Schützenfest erlebt. Mit den beiden Neuzugängen Florian Pick und Michal Sevcik in der Startelf gewann der fränkische Fußball-Zweitligist mit 13:0 (6:0) beim Bezirksligisten 1. FC Hersbruck.

Lukas Schleimer eröffnete in der achten Minute den Torreigen für den in einem 4-3-3-System aufgestellten Club und ließ vor der Pause noch einen weiteren Treffer (19.) folgen. Tore des neu vom 1. FC Heidenheim gekommenen Flügelspielers Pick (30., 34.), ein Eigentor (35.) und Leihgabe Sevcik (37.) von Sparta Prag machten zur Pause das halbe Dutzend voll.

Der FCN ist torhungrig

Klose wechselte seine Mannschaft zur Halbzeit einmal komplett durch. Und auch die zweite Elf zeigte sich gegen überforderte Gastgeber torhungrig. Dustin Forkel (57., 75., 83.), Julian Kania (66./Foulelfmeter, 80.) und Rafael Lubach (77., 78.) stellten den Endstand vor 2596 Zuschauern her.

Die Nürnberger bestreiten am Donnerstag bei der SpVgg Ansbach (18.30 Uhr) gleich das nächste Testspiel. Seinen Härtetest absolviert der Club dann am 26. Juli (17.00 Uhr) gegen Italiens Rekordmeister Juventus Turin. Der Auftakt in der 2. Bundesliga findet eine Woche später statt.

