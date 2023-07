1. FC Nürnberg mit «gutem Gefühl»: Valentini neuer Kapitän

Cristian Fiel - Der neue Cheftrainer Cristian Fiel leitet das Training. - Foto: Daniel Löb/dpa

Tore und Offensiv-Fußball verspricht Nürnbergs neuer Trainer Cristian Fiél. Die Underdog-Rolle in der vermeintlich stärksten 2. Liga der Geschichte nimmt er gerne an.

Der 1. FC Nürnberg verspürt vor dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga Aufbruchstimmung. «Es wird Zeit, dass es losgeht. Ich habe ein gutes Gefühl. Weil die Vorbereitung so lief, wie ich mir das vorstelle», sagte der neue «Club»-Trainer Cristian Fiél vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr) bei Hansa Rostock, merkte aber an: «Vorbereitung ist Vorbereitung. Man weiß nie so richtig, wo man steht.»

Nach einer enttäuschenden Saison mit drei verschiedenen Trainern, dem harmlosesten Sturm der Liga und einer Zitterpartie um den Klassenerhalt bis zum letzten Spieltag gehören die Franken zu den Außenseitern in der vermeintlich stärksten 2. Liga der deutschen Fußball-Geschichte. «Ich würde mir wünschen, dass wir in ein paar Wochen schon über diese Mannschaft reden. Dann wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind», sagte Fiél über die Nürnberger Außenseiterrolle.

Fiél steht für mutigen, aggressiven Fußball. «Wir wollen offensiv schon aktiv sein. Wir wollen Tore schießen», kündigte er an.

Bis auf die Langzeitverletzten Erik Wekesser und Christopher Schindler hat der 43 Jahre alte Fußball-Lehrer seinen kompletten Kader zur Verfügung - und somit auf manchen Positionen die Qual der Wahl. «Du wirst dem ein oder anderen sagen müssen, dass es für ihn am Sonntag noch nicht losgeht. Diese Gespräche sind nie schön, aber sie gehören dazu», sagte Fiél.

Der Startelf-Einsatz von Enrico Valentini gilt hingegen als sicher. Der Routinier wurde vor dem Saisonstart zum Kapitän ernannt und soll die in der letzten Saison stark verunsicherte Mannschaft auf dem Platz anführen. «Es gibt kaum jemanden, der das Team und die Mannschaft besser kennt als Vale. Er ist für mich ein wichtiger Ansprechpartner und besitzt auch in der Mannschaft ein hohes Ansehen», begründete Fiél seine Entscheidung.

