1. FC Nürnberg: Körperlicher Angriff auf U23-Spieler

Erst ein Auflauern vor der Haustür, dann ein körperlicher Angriff: Dem 1. FC Nürnberg zufolge wurde einer seiner U23-Spieler attackiert. Der Verein verurteilt die Gewaltaktion.

Der 1. FC Nürnberg hat von einer Attacke auf einen seiner U23-Spieler berichtet. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist mitteilte, kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem körperlichen Angriff. „Mit dem Auflauern vor der Haustür am frühen Abend sowie dem körperlichen Angriff einige Stunden später in der Nacht haben die Personen jegliche Grenzen überschritten“, schrieb der Traditionsverein, nannte den Namen des betreffenden Spielers aber nicht.

Nach Einschätzung des FCN ist die Tat eine Reaktion darauf, „dass sich der Spieler drei Tage zuvor in einem Bayern-Trikot in den sozialen Netzwerken gezeigt hat. Das Foto wurde kurz nach der Veröffentlichung wieder gelöscht, der Spieler hat zudem öffentlich um Entschuldigung gebeten.“

Der 1. FC Nürnberg werde „es niemals akzeptieren, wenn Spieler oder Spielerinnen körperlich angegriffen werden.“ Der Verein verurteilte die Gewaltaktion „aufs Schärfste“. Die Polizei hat nach Vereinsangaben die Aufarbeitung des Vorfalls noch in der Nacht aufgenommen.

