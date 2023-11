1. FC Nürnberg im Achtelfinale beim 1. FC Kaiserslautern

Der DFB-Pokal - Der DFB-Pokal steht vor dem Spiel im Stadion. Am Sonntag wurde das Achtelfinale ausgelost. - Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild

Auf den 1. FC Nürnberg wartet ein reizvolles Duell im DFB-Pokal. Der 1. FC Kaiserslautern empfängt die Franken im Achtelfinale.

Als letzter verbliebener bayerischer Fußballverein trifft der 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal-Achtelfinale in einem Zweitligaduell auf den 1. FC Kaiserslautern. Die Mannschaft von Trainer Cristian Fiel muss am 5. oder 6. Dezember auf dem Betzenberg antreten. Dies ergab die Auslosung am Sonntag. Die Spiele werden noch genau terminiert.

Die Nürnberger, DFB-Pokalsieger von 2007, hatten sich mit einem 3:2 nach Verlängerung gegen Hansa Rostock für das Achtelfinale qualifiziert. Beim Einzug ins Viertelfinale würde der FCN alleine an Prämien 1,7 Millionen Euro kassieren. Rekordgewinner FC Bayern München hatte sich durch ein 1:2 beim 1. FC Saarbrücken in der 2. Runde des Wettbewerbs blamiert und war ausgeschieden.

Drittligist Saarbrücken trifft nun auf den Vorjahresfinalisten Eintracht Frankfurt. Borussia Dortmund muss beim VfB Stuttgart antreten. Ein zweites Bundesligaduell gibt es zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg. Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen hat ein Achtelfinal-Heimspiel gegen den SC Paderborn.

