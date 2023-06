1. FC Nürnberg holt Innenverteidiger Gürleyen

Ahmet Gürleyen - Wiesbadens Ahmet Gürleyen in Aktion. - Foto: Jörg Halisch/dpa

Der 1. FC Nürnberg hat Innenverteidiger Ahmet Gürleyen verpflichtet. Der 24-Jährige kommt ablösefrei vom Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden und ist der dritte Neuzugang des fränkischen Fußball-Zweitligisten. Details über die Vertragsdauer machte der «Club» am Montag nicht. «Mit Gürleyen bekommen wir einen robusten und zweikampfstarken Verteidiger, der in den vergangenen zwei Jahren in Wiesbaden konstant gute Leistungen gebracht hat. Durch seine Verpflichtung werden wir im Abwehrverbund variabler», äußerte Sportdirektor Olaf Rebbe.

Gürleyen trainierte am Montag bereits erstmals mit der Mannschaft von Trainer Cristian Fiél. «Das Interesse aus Nürnberg hat mich sehr geehrt. Entsprechend ist mir die Entscheidung auch alles andere als schwergefallen. Die Gespräche mit den sportlich verantwortlichen Personen haben dann für den Rest gesorgt. Deshalb wollte ich unbedingt zum Club kommen», sagte Gürleyen.

Der gebürtige Berliner ist nach Innenverteidiger Ivan Marquez und Offensivspieler Daichi Hayashi der dritte Neuzugang für den FCN. Abwehrspieler Sadik Fofana wird hingegen nicht mehr für die Franken auflaufen. «Der Leihspieler ist aktuell freigestellt, um Gespräche mit anderen Vereinen führen zu können», teilten die Nürnberger am Montag mit.

Seit vergangener Woche bereitet sich der «Club» auf die neue Saison vor. Das erste Testspiel findet an diesem Mittwoch beim 1. FC Hersbruck statt. Die neue Zweitliga-Saison startet am Wochenende 28. bis 30. Juli.

