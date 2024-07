1. FC Nürnberg gewinnt XXL-Partie gegen Blackburn

Miroslav Kloses Mannschaft setzt sich im Trainingslager gegen die Blackburn Rovers durch. Für den 1. FC Nürnberg ist es ein Test über viermal 30 Minuten.

Der 1. FC Nürnberg hat seinen XXL-Test im Trainingslager in Österreich gegen den englischen Fußball-Zweitligisten Blackburn Rovers gewonnen. Die Mannschaft des früheren Weltmeisters Miroslav Klose setzte sich am Samstag vor rund 1000 Zuschauern in Kössen mit 4:2 durch. Für die Nürnberger waren im einzigen Vorbereitungsspiel im Camp in Tirol Danilo Soares (2. Minute), Lukas Schleimer (28.), Dustin Forkel (73.) und Stefanos Tzimas (93.) erfolgreich. Im Test über viermal 30 Minuten konnten die Engländer durch Dominic Hyam (34.) und John Buckley (118.) jeweils verkürzen.

Am Sonntag reisen die Nürnberger aus Walchsee in Tirol wieder nach Hause. Kloses Mannschaft bestreitet ihre Generalprobe für den Zweitligastart am 3. August beim Karlsruher SC dann am Freitag (17.00 Uhr) kommender Woche im Max-Morlock-Stadion gegen den italienischen Spitzenverein Juventus Turin.

