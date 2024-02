1. FC Nürnberg droht Ausfall von Jungstar Uzun

Can Uzun - Der Nürnberger Can Yilmaz Uzun (r). Uzun ist erkrankt. - Foto: Daniel Karmann/dpa

Can Uzun ist erst 18 - aber schon der Torjäger des 1. FC Nürnberg. Der Teenager ist erkrankt. Kann er gegen den SV Wehen Wiesbaden auflaufen?

Der 1. FC Nürnberg bangt vor dem Zweitligaspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim SV Wehen Wiesbaden um Jungstar Can Uzun. Der mit zehn Toren beste Torschütze der Franken in dieser Zweitligasaison ist erkrankt. „Wenn man auf das Scoreboard guckt, dann sieht man seinen Namen oft. Deshalb ist er wichtig für uns. Aber seine Gesundheit geht vor“, sagte Trainer Cristian Fiel am Donnerstag. Eine Entscheidung über einen Einsatz des 18 Jahre alte Offensivspielers werde spätestens am Freitag fallen.

„Hast du nochmal einen, der genau diese Qualität von Can Uzun hat? Nein. Aber das müssen wir als Team anders auf den Platz bringen und lösen“, sagte Fiel weiter. „Natürlich werden wir versuchen, das aufzufangen.“ Auch ein Einsatz von Offensivspieler Kanji Okunuki ist offen, der Japaner ist erkältet. Definitiv fehlen werden im Duell mit dem Tabellennachbarn Enrico Valentini, Christopher Schindler, Daichi Hayashi und Felix Lohkemper.

