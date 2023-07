1. FC Nürnberg bricht ins Trainingslager nach Österreich auf

Cristian Fiel - Der neue Cheftrainer Cristian Fiel leitet das Training. - Foto: Daniel Löb/dpa

Der 1. FC Nürnberg ist in sein Trainingslager nach Österreich aufgebrochen. Nach einer Einheit am Vereinsgelände ging es für die Franken am Montagmittag los. 28 Spieler umfasst der Kader, den Trainer Cristian Fiel für die Trainingstage in Österreich eingeplant hat. Darunter sind auch die Youngstars Ali Loune und Jannik Hofmann. «Es bleibt niemand zu Hause, weil er es nicht verdient hätte. Aber bei einer zu großen Anzahl an Spielern ist es nicht mehr so einfach, ein wirklich gutes Training abzuliefern», sagte der 43-Jährige.

Seit zwei Wochen absolviert der Fußball-Zweitligist seine Sommervorbereitung. In Kothmühle in Niederösterreich sind die Nürnberger auf der wichtigen Etappe bis zum 10. Juli. Dort stehen gegen den österreichischen Erstligisten TSV Hartberg und den ungarischen Erstliga-Aufsteiger Diosgyöri VTK zwei weitere Testspiele auf dem Programm. Die neue Zweitliga-Saison startet für die Franken am 29. oder 30. Juli mit einem Auswärtsspiel bei Hansa Rostock.

© dpa-infocom, dpa:230703-99-268821/2