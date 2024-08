1. FC Nürnberg bestreitet Auftakt beim Karlsruher SC

Die Sommerpause ist vorbei. Der 1. FC Nürnberg und Rückkehrer Jahn Regensburg sind am Samstag in der 2. Bundesliga wieder gefordert.

Miroslav Klose erlebt mit dem 1. FC Nürnberg seine Pflichtspielpremiere. Der Weltmeister als Spieler von 2014 bestreitet mit dem fränkischen Traditionsverein am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim Karlsruher SC seinen Auftakt in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Vorfreude in der Mannschaft sei greifbar, verkündete Klose vor der ersten Etappe der neuen Saison. Der frühere Nationalspieler war seit seinem Aus beim österreichischen Erstligisten SCR Altach im März 2023 ohne Trainerjob. In Nürnberg hat die Verpflichtung Kloses Begeisterung ausgelöst. Die Mannschaft hat allerdings einen großen Umbruch erlebt.

Greuther Fürth erst am Sonntag

Der SSV Jahn Regensburg ist nach dem Abstieg vor einem Jahr direkt in die 2. Bundesliga zurückgekehrt. Die Vorfreude sei viel größer als die Nervosität, betonte Trainer Joe Enochs vor dem schweren Auswärtsspiel am Samstag (13.00 Uhr) bei Hannover 96.

Die SpVgg Greuther Fürth greift am Sonntag (13.30 Uhr) in den Ligabetrieb wieder ein. Die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger empfängt Aufsteiger Preußen Münster. Beide Teams treffen erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander.

