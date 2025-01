1. FC Nürnberg beklagt verletzte Profis im Trainingslager

1. FC Nürnberg - Juventus Turin - Tim Janisch (r.), hier beim Torjubel im Test gegen Juventus Turin im Sommer, hat sich im Training am Knie verletzt. - Foto: Daniel Karmann/dpa

Der „Club“ bereitet sich im Trainingscamp in Herzogenaurach auf die Zweitliga-Rückrunde vor. Mittelfeldspieler Janisch und Torwart Kukucka müssen vorerst pausieren.

Trainer Miroslav Klose muss die Vorbereitung des 1. FC Nürnberg auf die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga ohne Mittelfeldspieler Tim Janisch und Torwart Michal Kukucka fortsetzen. Das Trainingslager auf dem Gelände von Adidas in Herzogenaurach geht ohne die beiden Akteure weiter.

Der 19 Jahre alte Janisch hatte sich am Wochenende im Training verletzt. Bei den medizinischen Untersuchungen wurde ein Teilriss am Innenband im Knie diagnostiziert. Janisch wird nach „Club“-Angaben vorerst nicht zur Verfügung stehen.

Der 22-jährige Kukucka hatte die erste Übungseinheit in Herzogenaurach abbrechen müssen. Eine MRT-Untersuchung am Dienstag ergab eine Zerrung im Bereich der Adduktoren. Auch Kukucka werden in den kommenden Tagen mit dem Training aussetzen müssen.

