Mysteriöses Opfer auf B11: Identität muss geklärt werden

Das Auto fing, nachdem es von der Straße abgekommen war, sofort Feuer. Der Fahrer verbrannte. −Foto: Frank Bietau

Wer bei dem Unfall am Samstagabend auf der B 11 im Landkreis Regen ums Leben kam, ist noch nicht geklärt. Es handele sich um eine bisher unbekannte Leiche, sagte der Sprecher der zuständigen Deggendorfer Staatsanwaltschaft, Horst Müller, am Montagvormittag auf Anfrage der Mediengruppe Bayern.









Vermutlich sei ein Mann gestorben. Ein Gutachter sei bestellt worden, der die Identität des Fahrers wie auch den Unfallhergang klären soll, so Müller.



Der BMW-Fahrer hatte am Samstagabend nach Zeugenaussagen eine Autofahrerin aus dem Landkreis Straubing-Bogen zwischen Bayerisch Eisenstein und Zwiesel überholt. Anschließend sei er mit seinem Wagen nach rechts von der Straße abgekommen. „Das Auto fing sofort Feuer“, sagte Müller. Der Fahrer, der alleine im BMW saß, sei verbrannt. Die Frau aus dem Raum Straubing-Bogen alarmierte die Rettungskräfte.



Am Wochenende hatte die Polizei keine Details zu dem Unfall genannt und auf die Staatsanwaltschaft verwiesen.