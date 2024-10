In Niederbayern wird aktuell am dritten Abschnitt der A94, die künftig Pocking im Landkreis Passau mit München verbinden soll, gebaut. Allerdings gibt es Verzögerungen, weil dem Bund, der für die Autobahnen zuständig ist, das Geld fehlt. Wo mit einer Fertigstellung 2027 zu rechnen ist und wo ein Baubeginn noch in den Sternen steht.