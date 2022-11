Zwei Stürme sind vorbei - bald kommt mit „Antonia“ der dritte

−Symbolbild: dpa

Von Karin Seibold

Die Stürme „Ylenia“ und „Zeynep“ sind vorbei, da beginnt das Tief-Alphabet der Wetterexperten schon wieder von vorne. Mit „Antonia“ steht die nächste Wind-Sause bevor.









Lesen Sie in unserem deutschlandweiten Liveblog, wie die Stürme in der Bundesrepublik wüteten.



Auch in der Region, in Nieder- und Oberbayern und der Oberpfalz, wird es in der Nacht zum Sonntag wieder stürmisch. Es ist mit Niederschlag zu rechnen, sagt die Wetterberaterin Elise Henry vom Deutschen Wetterdienst. Im Bayerischen Wald sind fünf Zentimeter Neuschnee möglich, andernorts könnten in höheren Lagen bis zu zehn Zentimeter fallen.



„Ähnlich wie Ylenia und Zeynep“



Vor allem in der zweiten Nachthälfte wird es dann auch in der Region wieder stürmisch. „Antonia wird ähnlich wie Ylenia und Zeynep, aber wohl nicht ganz so schlimm“, fasst Elise Henry zusammen. Seinen Schwerpunkt erreicht das Tief dann in der Nacht zum Montag.



Lesen Sie alle Entwicklungen in Sachen Sturm in der Region in unserem regionalen Liveblog: