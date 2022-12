Zwei Pfauen sterben bei Verkehrsunfällen

Die Leuchtschrift "Unfall" auf dem Dach eines Polizeiwagens. −Foto: Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Zwei Pfauen sind bei zwei aufeinander folgenden Verkehrsunfällen in Marxheim (Landkreis Donau-Ries) am Dienstagabend ums Leben gekommen. Die beiden beteiligten Autofahrer blieben nach Polizeiangaben unverletzt.



Zunächst sollen zwei Vögel eine Kreisstraße am Dienstagabend überquert haben. Eine 58-jährige Fahrerin stieß mit ihrem Wagen mit einem Pfau zusammen, welcher noch an der Unfallstelle starb, wie es hieß. Einen Augenblick später erfasste ein weiterer Wagen den zweiten Pfau. Nach dem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 38-Jährigen sei auch dieses Tier gestorben.



