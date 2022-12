Zwei Autos kollidieren: Ein Toter, zwei Verletzte

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. −Foto: Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Bei einem Verkehrsunfall in der Oberpfalz ist ein Mann gestorben und zwei sind verletzt worden. Aus zunächst unklarer Ursache sei am frühen Dienstagmorgen ein Fahrer mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 470 bei Kirchenthumbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) auf die Gegenfahrbahn geraten, berichtete ein Polizeisprecher. Sein Auto stieß mit einem anderen zusammen, welches in den Graben geschleudert wurde.



Der 28 Jahre alte Fahrer des gerammten Autos starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle. Die 32 und 22 Jahre alten Insassen des anderen Fahrzeugs wurden ins Krankenhaus gebracht. Der 32-jährige Fahrer wurde nach Angaben der Polizei mittelschwer, der 22 Jahre alte Beifahrer leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft Weiden habe einen Gutachter beauftragt, um die Unfallursache herauszufinden, hieß es.



