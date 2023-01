Zusammenstoß mit Auto: Motorradfahrer stirbt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. −Foto: Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bundesstraße 15 bei Tirschenreuth ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Autofahrer habe dem Kradfahrer am Dienstagnachmittag die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei am Abend mit. Der 50-jährige Autofahrer sei von einer untergeordneten Straße auf die B 15 in Fahrtrichtung Mitterteich gefahren und habe dabei vermutlich den Motorradfahrer übersehen. Der ebenfalls 50 Jahre alte Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später den Verletzungen erlag.



