Zoll entdeckt 4700 gefälschte Trainingsanzüge

Der Hinweis Zoll erscheint spiegelverkehrt auf dem Einsatzfahrzeug. −Foto: Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

4700 gefälschte Trainingsanzüge aus der Türkei haben Zollbeamte an einem österreichischen Grenzübergang entdeckt. Die Originale der in 100 verschiedenen Kartons verstauten Ware wären nach Angaben des Landshuter Hauptzollamts vom Samstag etwa 780 000 Euro wert.



Die gefälschten Logos verletzten die Rechte von drei internationalen Marken, hieß es. Die Trainingsanzüge sollen deshalb nach Abschluss der Ermittlungen vernichtet werden. In den vergangenen Monaten gab es demnach in Paketen auch einige andere kuriose Funde - etwa einen elektrischen Fleischwolf und einen japanischen Reiskocher ohne Prüfsiegel.



© dpa-infocom, dpa:210313-99-805347/2