Zimmerbrand in Oberbayern: Acht Menschen im Krankenhaus

Zu einem größeren Zimmerbrand musste die Schrobenhausener Feuerwehr in den Morgenstunden des Montags ausrücken. Gegen 4.30 Uhr ging der Alarm ein, dass es in der Hörzhausener Straße in Schrobenhausen in einem Mehrfamilienhaus brennt.



Als Feuerwehr und Polizei eintreffen, sind vor dem Haus bereits dichte Rauchwolken zu erkennen, berichtet der Donaukurier. Laut Polizei seien die Flammen aus dem Erdgeschoss gekommen. Ein Augenzeuge berichtet von zwei Personen auf unterschiedlichen Balkonen, umhüllt vom Rauch, eine Person sei nackt auf der Straße umher gelaufen. "Die Drehleiter war im Einsatz und auch die Atemschutzträger, die vermutlich die Personen über das Treppenhaus gerettet haben", so der Zeuge.



"Wir gehen derzeit von acht Verletzten aus, die mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht wurden", bestätigt man bei der Schrobenhausener Polizei auf Nachfrage. Zu den Ursachen des Brandes ist derzeit noch nichts bekannt, der Verdacht der Brandstiftung stehe jedoch im Raum, so ein Polizeibeamter. Die Kriminalpolizei habe daher die Ermittlungen übernommen. Der entstandene Schaden dürfte erheblich sein.

