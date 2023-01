Ziemiak: "Laschet ist der richtige Kanzler für unser Land"

Armin Laschet (l, CDU), Ministerpräsident von NRW, und Paul Ziemiak, CDU-Generalsekretär. −Foto: Foto: Kay Nietfeld/dpa

Im Ringen um die Kanzlerkandidatur der Unionsparteien hat sich CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak klar hinter CDU-Chef Armin Laschet gestellt. "Armin Laschet ist der richtige Kandidat, um zu einen und zusammenzuführen. Er hat einen klaren Kompass, ein verlässliches Wertefundament und steht für die ganze Breite der Union. Er ist der richtige Kanzler für unser Land", sagte Ziemiak am Mittwoch "Focus Online".



Klar sei, dass sich die von den Repräsentanten der Basis gewählten Verantwortlichen im Präsidium und im Bundesvorstand der CDU geschlossen für Armin Laschet ausgesprochen hätten. Er habe selten so viel Einmütigkeit erlebt wie in diesen Sitzungen.



Auch der frühere Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) unterstrich erneut seine Unterstützung für Laschet. "Es geht darum, die Union und unsere Gesellschaft zusammenzuführen. Das verlangt einen klaren inhaltlichen Kompass und Verlässlichkeit. Laschet ist dafür der geeignetste Kandidat", sagte Gröhe "Focus Online". Von Laschets Kontrahenten, dem CSU-Chef Markus Söder, erwarte er, dass er zu seinen Worten vom vergangenen Sonntag stehe. Söder hatte beim Auftritt mit Laschet vor der Spitze der Unionsfraktion am Sonntag seine Bereitschaft zur Kandidatur von einer Unterstützung durch die CDU abhängig gemacht und zugesagt, sich andernfalls einzuordnen - ohne Groll.



