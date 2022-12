ZF: "Wirtschaftlicher Supergau" vermieden

Auch wenn ZF in Passau vornehmlich Achsen und Getriebe für Großfahrzeuge fertigt – auch die in Niederbayern beheimatete Division hat in der Corona-Krise gelitten. Trotz eines guten zweiten Halbjahrs blieb unterm Strich ein Minus.



2020 hatte noch ähnlich stark angefangen, wie 2019 verlaufen war, mit einer hohen Nachfrage nach Achs- und Getriebetechnologie. Aber dann: "Im März und April mussten wir umsatztechnisch katastrophale Monate verzeichnen, bedingt durch den ersten Lockdown und insbesondere eine komplette Produktionsunterbrechung in unseren Werken", blickt Klaus Jaschke zurück. Genau in diese Zeit fiel sein Amtsantritt als Leiter des ZF-Standorts Passau und der von dort aus gelenkten Division Industrietechnik. Wegen der Pandemie gab es eine mehrwöchige Produktionsunterbrechung – zum ersten Mal in der 75-jährigen Unternehmensgeschichte.

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?