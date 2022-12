Zahlreiche Glätte-Unfälle in Südostbayern am Wochenende

Der Wintereinbruch hat so manchen am Wochenende überrascht. In Südostbayern passierten etliche Unfälle. Unter anderem rammte ein Autofahrer ein stehenden Feuerwehrfahrzeug im Landkreis Regen.









Schneefall und glatte Straßen haben am Wochenende zu mehreren Unfällen geführt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gingen die meisten davon aber glimpflich aus.



Besonders vom Wintereinbruch betroffen war Oberbayern. Trotz schneebedeckter Fahrbahn war ein 33-Jähriger mit seiner Freundin am Samstagabend am steilen Roßfeld im Berchtesgadener Land unterwegs. Dort verlor er allerdings die Kontrolle über sein Auto, schleuderte auf die Gegenfahrbahn und rutschte einen Hang hinunter. Erst ein Baum stoppte das Fahrzeug. "Wie durch ein Wunder" blieb das Pärchen unverletzt. Auch in der Ramsau verschätzten sich etliche Autofahrer. Dort überschlug sich unter anderem bereits am Freitag ein junger Mann mit seinem Auto und blieb schließlich auf dem Dach liegen.



Unfälle in Niederbayern



Auch im Bayerischen Wald bekamen Autofahrer den Wintereinbruch zu spüren. Weil sie mit zwölf Jahre alten Winterreifen unterwegs war, prallte eine 23-jährigen Autofahrerin am Samstagnachmittag bei Neuschönau (Landkreis Freyung-Grafenau) frontal in den Gegenverkehr. An den Autos entstand Totalschaden.



Auf der Fahrerseite zum Liegen kam am Samstagabend ein 32-Jähriger in Grafenau. Passanten retteten den Fahrer aus dem Auto. Er blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, dieses musste abgeschleppt werden.



Ebenfalls auf der Seite, allerdings diesmal auf der Beifahrerseite, kam ein 25-jähriger Audifahrer bereits am Freitagnachmittag zum Liegen. Er kam in Wegscheid (Landkreis Passau) von der Fahrbahn ab. Die direkte Folge war ein weiterer Unfall: Eine Frau, die dem jungen Mann helfen wollte, hatte an der Unfallstelle angehalten. Ein Fordfahrer konnte auf der abschüssigen Straße nicht mehr anhalten und prallte in den Wagen der Helferin. Die Bergung der drei Fahrzeuge dauerte aufgrund der Witterungsverhältnisse über zwei Stunden, bis schließlich die Fahrbahn vom Räumdienst gestreut werden konnte. Der entstandene Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen beträgt ca. 35.000 Euro.



Auf der eisglatten Maschenberger Brücke in Regen hat sich ein 25-jähriger Autofahrer am Freitagnachmittag mit seinem Pkw überschlagen. Wegen des leichten Schneefalls und überfrierender Nässe war es dort laut Polizei spiegelglatt. Zu schnell unterwegs kam der junge Mann mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, fuhr über den Bordstein, überschlug sich und kam in der angrenzenden Wiese zum Liegen.



Mit Sommerreifen in Feuerwehrauto gerutscht



Sommerreifen waren wohl der Grund, warum ein 21-jähriger Autofahrer am Samstagnachmittag bei Kirchberg im Wald (Landkreis Regen) in ein geparktes Feuerwehrauto krachte. Auf schneeglatter Fahrbahn hatte er die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Der Fahrer des sommerbereiften Fahrzeugs blieb unverletzt, den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. Kurz vorher war in Unterneumais (Landkreis Regen) ein 20-jähriger Regener bergwärts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Böschung gefahren.



Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Sonntag auch für die kommenden Tage vor glatten Straßen in Bayern. Vor allem an den Alpen und im Südosten kommt es demnach streckenweise durch Schnee zu Glätte. Dort rechnet der DWD mit bis zu fünf Zentimetern Neuschnee. In den Berchtesgadener Alpen können es bis zu zehn Zentimetern werden. Auch in den übrigen Regionen Bayerns könnten überfrierende Nässe oder geringe Mengen an Schnee zu Glatteis führen.

− dpa