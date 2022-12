XXL-Landtag: Bund der Steuerzahler will notfalls ein Volksbegehren

Um einen XXL-Landtag zu verhindern, will der Bund der Steuerzahler notfalls mit einem Volksbegehren gegen die Staatsregierung vorgehen. −Foto: Balk/dpa

Laut Verfassung sollen maximal 180 Abgeordnete im Maximilianeum Platz finden. Sollten. Denn derzeit sind es bereits 205. Bei der Landtagswahl im Herbst 2023 könnten es noch viele mehr werden. Experten prognostizieren eine Explosion der Abgeordnetenzahl auf 240. "Bayern droht ein XXL-Landtag", warnte die FDP bereits im Januar. Der Bund der Steuerzahler in Bayern fordert in einer aktuellen Presseerklärung die Staatsregierung und die sie tragenden Parteien auf, jetzt sicherzustellen, dass ein aufgeblähter, die Arbeitsfähigkeit einschränkender Landtag auf Kosten der Steuerzahler verhindert wird.



Vizepräsidentin: "180 Abgeordnete sind genug"



"180 Abgeordnete sind genug", appelliert Rechtsanwältin Maria Ritch, Vizepräsidentin des Bundes der Steuerzahler in Bayern. Andernfalls werde der Bund der Steuerzahler, wie es in der Mitteilung heißt, mit den Möglichkeiten der Verbandspolitik dafür sorgen, "dass eine parlamentarische Verweigerungsmehrheit dieses auch die Bürger brennend interessierende Thema nicht geräuschlos vor der anstehenden Landtagswahl abräumen kann", ergänzt Verbandspräsident Rolf Baron von Hohenau. Er droht auch mit einem Volksbegehren: Wer jetzt Listen aufstelle und Kandidaten nominiere, müsse ein Volksbegehren einkalkulieren, das mit breiter Zustimmung der Wählerinnen und Wähler diese Pläne zu Fall bringen könne.



Von Hohenhau erinnerte an die Abschaffung des Senats und die erzwungene Verkleinerung des Landtags auf 180 Sitze, die bei der Landtagswahl 2003 wirksam geworden sei. "Damals musste der Landtag, ohne irgendwelche Probleme, von 204 um 24 Mandate verkleinert werden."



Vizepräsidentin Ritch erinnerte, als eindringliche Warnung an die Regierungsparteien, an das damalige Volksbegehren der ÖDP "Schlanker Staat – schlanker Landtag! Weniger ist mehr", das vor allem die CSU nicht ernst genommen habe. Diese Blaupause von damals sei auch heute eine durchaus erfolgversprechende Option, um einen XXL-Landtag zu verhindern. Der Bund der Steuerzahler habe diese Initiativen jeweils massiv unterstützt. Heute zeige die Entwicklung, dass noch vor der Landtagswahl 2023 gehandelt werden müsse.



Abgeordneter kostet in einer Legislaturperiode rund 1,4 Millionen Euro



Es sei, so Ritch, jetzt die entscheidende Frage, ob die Regierungsparteien in der Lage seien, ohne Druck eines Volksbegehrens, zeitnah die notwendige Kehrtwende einzuleiten. Kritik übte sie auch an der "Vernebelungstaktik" von Innenminister Joachim Herrmann (CSU), der "Besonderheiten des Bayerischen Wahlsystems", Unterschiede zwischen Landes- und Bundeswahlrecht oder einen von der Verfassung ausgehenden "Grundsatz der Deckungsgleichheit", wonach jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt einen Wahlkreis bilden müsse, vorschiebe, um die überfällige Reduzierung der Stimmkreise zu verhindern. Nach der absehbaren Entwicklung der Zahl der Mandate sei es "die Pflicht des Innenministers, eine notwendige Verfassungsänderung zu unterstützen".



Laut Steuerzahlerbund kostet ein Abgeordneter in einer Legislaturperiode rund 1,4 Millionen Euro. Diese Steuergelder für bis zu 60 zusätzliche Abgeordnete, als in der Verfassung vorgesehen, empöre die Bürger zurecht. Wie eine Umfrage der FDP-Landtagsfraktion nachweise, seien 72 Prozent der Befragten der Meinung, dass die Zahl der Landtagsstimmkreise in Bayern reduziert werden müsse, um einen XXL-Landtag zu verhindern. 77 Prozent der CSU-Wähler und 79 Prozent der Freie-Wähler-Anhänger hätten sich in der gleichen Umfrage für eine Reform ausgesprochen.

