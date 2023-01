Würzburg strebt Überraschung bei St. Pauli an

Der Würzburger Trainer Ralf Santelli (r) und sein Spieler Rolf-Günther Feltscher. −Foto: Foto: Daniel Karmann/dpa

Die Würzburger Kickers glauben im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga weiter an eine Mini-Chance auf die Rettung. Im Auswärtsspiel beim formstarken FC St. Pauli wollen die Unterfranken am Samstag (13.00 Uhr/Sky) wie zuletzt schon in Hannover überraschen. "Wenn wir kompakt stehen, wenn wir mutig agieren, wenn wir in die Zweikämpfe gehen, wenn wir laufbereit sind", sagte Trainer Ralf Santelli, "wenn wir das an dem Tag hinbringen, so wie ich mir das vorstelle, dann haben wir auch die Möglichkeit, in St. Pauli zu punkten." Die Hamburger sind das beste Team der Rückrunde.



Die Kickers haben sechs Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Zuletzt zeigte die Formkurve unter Neu-Coach Santelli mit dem 2:1 bei Hannover 96 und dem 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg kurz nach oben. In den Partien waren vor allem Standardsituationen die Erfolgsfaktoren. "Dass wir sie trainiert haben und dass sie zu einer Waffe geworden sind, hat sich schnell herumgesprochen", sagte Santelli. "Man kann ein Spiel durch zwei Standards durchaus für sich entscheiden."



Offen war zuletzt noch der Einsatz von Stürmer Ridge Munsy und Torwart Hendrik Bonmann, die beide angeschlagen sind.



