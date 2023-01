Worauf Bayern bei der Wahl den Blick richtet

Armin Laschet, CDU-Kanzlerkandidat, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und Markus Söder (links), CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern. −Foto: Kay Nietfeld/dpa

In Bayern sind am Sonntag, 26. September, rund 9,4 Millionen Wahlberechtigte zur Wahl des neuen Deutschen Bundestages aufgerufen.



Lesen Sie dazu auch:

- Mit interaktiver Grafik: So funktioniert die Bundestagswahl



Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Viele Menschen haben ihre Stimme aber auch schon vorab per Briefwahl abgegeben.









Jeder Wahlberechtigte hat zwei Stimmen. Die Zweitstimme entscheidet über die Zusammensetzung des Bundestages. Mit der Erststimme wird in jedem der 46 Wahlkreise im Freistaat ein Direktkandidat beziehungsweise eine Direktkandidatin gewählt.



Weitere Artikel zur Bundestagswahl finden Sie auf unserer Sonderseite.



Abgesehen vom bundesweiten Wahlergebnis wird in Bayern mit Spannung erwartet, wie die CSU abschneidet. Umfragen hatten die Christsozialen zuletzt unter der 30-Prozent-Marke gesehen.



Zudem richtet sich der Blick auf die Freien Wähler mit ihrem Vorsitzenden Hubert Aiwanger, die auf den ersten Einzug in den Bundestag hoffen. Umfragen hatten sie aber stets unter der Fünf-Prozent-Hürde gesehen.

− dpa