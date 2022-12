Wohngemeinschaften: Das gilt, wenn einer Corona-positiv ist

Viele junge Menschen schätzen das Leben in WGs, besonders im Lockdown. Doch was passiert, wenn ein Mitbewohner Corona-positiv ist? Müssen alle in Quarantäne? Die PNP hat nachgefragt.



Immer Gesellschaft haben und dadurch in Lockdown-Zeiten nicht vereinsamen – das ist der große Vorteil von Wohngemeinschaften. Doch gerade jetzt vor Weihnachten kann genau das zum Nachteil geraten. Dann nämlich, wenn ein Mitbewohner einen positiven Corona-Test erhält. War’s das dann mit dem Besuch bei der Familie an Heiligabend? Ist der für viele noch einzige Lichtblick in diesem Corona-Jahr dahin?



Zumindest für die klassische WG "ja", wie das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) auf PNP-Nachfrage erklärt.

