Wo man ab Montag (wohl) im Biergarten sitzen kann

Zwar muss der Großteil der Menschen im PNP-Verbreitungsgebiet noch ausharren, aber dennoch sind seit diesem Montag Lichtblicke sichtbar. Und es ist klar: Es geht aufwärts!



Denn wenn es mit den Inzidenz-Zahlen weiterhin so gut läuft, dann ist ab kommendem Montag ein Biergartenbesuch gar nicht mehr so unmöglich. Allerdings stellte an diesem Montag Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Öffnungsschritte nur den Regionen in Aussicht, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liegt. Und das sind im Verbreitungsgebiet der PNP bislang nur die Stadt Passau und der Landkreis Regen.



Nachdem in Passau den fünften Tag in Folge die Inzidenz sank und bei 68,2 lag, wird am Mittwoch unter anderem die Ausgangssperre aufgehoben, die Testpflicht bei Friseuren und beim Shopping entfällt. So weit ist der Landkreis Regen dagegen noch nicht. Dort ist die Inzidenz erst den dritten Tag in Folge unter 100, an diesem Montag betrug sie 76,2.

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?