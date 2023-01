Wirtschaftsweiser Truger hält konzertierte Aktion für "wertvoll"

Prof. Achim Truger. −Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa Pool/dpa

Ist die Einberufung der konzertierten Aktion für Montag durch Bundeskanzler Scholz ein probater Ansatz, um der galoppierenden Inflation Einhalt zu gebieten?

Achim Truger: Viel zu hoch ist die Inflation, galoppierend ist sie aber ganz sicher nicht. Aber selbstverständlich tragen beide Tarifparteien und der Staat Verantwortung dafür, dass sich die durch Energie- und Nahrungspreise getriebene Inflation nicht weiter beschleunigt. Da ist es sinnvoll und entspricht der kooperativen Tradition des deutschen Wirtschaftsmodells, sich an einen Tisch zu setzen und über Lösungsmöglichkeiten zu sprechen.



Was kann, was sollte dieses Forum mit den Tarifpartnern leisten, um diesem Ziel näherzukommen?

Truger: Der gemeinsame Informationsaustausch ist an sich schon wertvoll. Inhaltlich geht es darum, dass die Gewerkschaften keine übertriebenen Lohnforderungen stellen, damit es nicht zu einer Preis-Lohn-Spirale kommt. Die zeichnet sich bislang allerdings auch nicht ab. Von Arbeitgeberseite wäre eine Stärkung der Tarifbindung wichtig. Zudem sollten die Unternehmen die aktuelle Inflation nicht zum Anlass nehmen, Preiserhöhungen für Gewinnsteigerungen zu nutzen, also eine Gewinn-Preis-Spirale auszulösen. Die Regierung kann durch zusätzliche Entlastungsmaßnahmen, die die realen Einkommen der Beschäftigten stabilisieren, Druck aus den Tarifverhandlungen nehmen.



Kann die konzertierte Aktion helfen, eine Rezession zu vermeiden? Droht die?

Truger: Das Risiko einer Rezession ist angesichts der Herausforderungen bei Lieferketten, Energieversorgung, sinkenden Realeinkommen und steigenden Zinsen nicht von der Hand zu weisen. Wenn eine Inflationsdämpfung gelingt, lindert das den Zinserhöhungsdruck für die Europäische Zentralbank. Entlastungsmaßnahmen, die die Einkommen stabilisieren, können einen Einbruch beim privaten Konsum verhindern.



Ist der Kanzler Scholz zugeschriebene Vorschlag einer steuerfreien Einmalzahlung ein Mittel, um einer dauerhaften Beschleunigung der Inflation zu begegnen?

Truger: Das war erstaunlich, dass so ein konkreter Vorschlag vor der ersten Sitzung schon öffentlich wird. Es dürfte den Gewerkschaften schwer fallen, sich schwerpunktmäßig auf weitere Einmalzahlungen einzulassen. Während Corona haben sie zum Teil bereits mehrere Jahre lang Einmalzahlungen akzeptiert, so dass nun der Drang zu dauerhaften, tabellenwirksamen Lohnerhöhungen groß sein dürfte. Direkte Entlastungszahlungen durch den Staat ähnlich der Energiepreispauschale wären vermutlich das bessere Instrument.



An welchen Stellschrauben kann der Staat drehen, um die Inflation zu bekämpfen?

Truger: Wie gesagt, kann der Staat durch gezielte Entlastungszahlungen etwas Druck aus den Tarifverhandlungen nehmen. Grundsätzlich wäre es auch möglich durch befristete Energiesteuersenkungen oder Preisdeckel die Inflation zu dämpfen. Das wäre aber kontraproduktiv, weil dadurch die aktuell so wichtigen Einsparanreize vermindert würden.



Hilft Lohnzurückhaltung weiter, um der Inflation nicht zusätzliche Impulse zu geben?

Truger: Es sollte lediglich keine übermäßigen Lohnsteigerungen geben, eine Fortsetzung der Corona-bedingten Lohnzurückhaltung ist weder notwendig noch sinnvoll.