Wiesn-Gast trinkt Maß auf Ex - und weil er dabei nicht gefilmt wurde, gleich noch eine

Der etwa 30 Jahre alte Mann trank eine Maß auf Ex - und dann noch eine zweite. Doch die hatte Nebenwirkungen.

Ein Oktoberfest-Gast hat sich zwei Mal hintereinander an einem Trinkspiel versucht - und ist daraufhin auf der Wiesn-Sanitätsstation gelandet.









Der etwa 30-Jährige habe auch einmal eine Maß Bier auf Ex - also in einem Zug - austrinken wollen, berichtete die Aicher Ambulanz am Donnerstag. Da dummerweise seine Begleitungen vergessen hatten, dies zu dokumentieren, ging der junge Mann in die zweite Runde - und trank auch die zweite Maß „auf Ex“.



Die Runde zwei sei durch K.o. geendet, berichteten die Sanitätshelfer. Er habe bei der Ankunft auf der Sanitätsstation sehr über Kopfweh geklagt - wegen der „Probleme mit der Ex“. Gemeint war die Ex-Maß.



Handy im „Flugmodus“ trifft Frau am Kopf



Ein fliegendes Handy hat auf dem Oktoberfest eine Besucherin am Kopf verletzt. Das Telefon, vermutlich von einem Fahrgast nicht sicher verstaut, kam aus einem Fahrgeschäft geflogen und traf eine 57-jährige Münchnerin, wie die Wiesn-Sanitätsstation am Donnerstag berichtete. Die Ärzte der Aicher Amblanz mussten die Platzwunde nähen. Das Handy sei im falschen Flugmodus betrieben worden, folgerte der Sprecher der Ambulanz, Markus Strobl.



Polizei klärt Fall von hosenlosem Wiesn-Gast



Ohne Beinkleid ist ein recht angeheiterter Oktoberfestbesucher auf der Wiesnwache der Polizei „abgegeben“ worden. „Die einen verlieren unter Alkoholeinfluss ihre Hemmungen, der andere direkt seine Lederhose“, twitterten die Beamten unter #wiesnschmankerl. „Ein Rikschafahrer bot der armen Seele seine Decke als Beinkleid und geleitete ihn zu uns.“



Die Beamten konnten den Fall aufklären - und helfen. Der Mann habe - wohl nach erheblichem Bierkonsum - mal gemusst und dabei die Hose gleich ganz ausgezogen, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der Wiesngast konnte sich allerdings nicht erinnern, wo er die Hose verloren hatte. Die Beamten gingen auf die Suche - und fanden das Stück fein säuberlich zusammengelegt auf einem Poller.



Italiener lädt Freunde auf Maß Bier ein und zahlt mit falschem Hunderter



Am Dienstag gegen 18.30 Uhr, stellte eine Bedienung in einem Festzelt nach Prüfung fest, dass ein Gast soeben mit einem gefälschten 100-Euro-Schein bezahlt hatte. Sie informierte daraufhin die Polizei und den Sicherheitsdienst. Bei dem Gast handelt es sich um einen 28-jährigen Italiener, der sich mit mehreren Freunden am Tisch befand und diese auf ein Getränk einlud. Er konnte kurz darauf durch den hinzugerufenen Sicherheitsdienst vor Ort festgehalten und der Polizei übergeben werden.



Beim 28-Jährigen konnten schließlich noch weitere gefälschte Geldscheine aufgefunden werden. Gegen die Begleiter erhärtete sich kein Tatverdacht. Der 28-Jährige wurde nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 2000 (echten) Euro vor Ort entlassen.

− ce/dpa