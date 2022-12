Wiesn-Besucher (41) niedergestochen: Mordkommission ermittelt

Die Mordkommission München ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts nach dem Besauch auf dem Oktoberfest. −Symbolbild: Patrick Seegerer

Mit einer tiefen Stichverletzung im Oberkörper ist ein 41-jähriger Brite am frühen Samstagabend auf einem Gehweg im Münchener Stadtteil Schwabing gefunden worden. Die Polizei spricht von einem versuchten Tötungsdelikt.









Wie das Polizeipräsidium München auf Nachfrage mitteilte, war der 41-Jährige zuvor mit zwei Begleitern auf dem Oktoberfest. Zum Tatzeitpunkt, gegen 18.30 Uhr, hatte sich das Trio bereits getrennt. Die Polizei geht davon aus, dass er auf dem Weg zu seiner Unterkunft in der Ackermannstraße war.



41-jähriges Opfer ruft Hilfe







Direkt nach dem Angriff konnte das Opfer einen seiner Begleiter noch anrufen, der einen Notruf bei der Münchener Polizei absetzte. Der 41-Jährige musste notoperiert werden. Er ist nicht in Lebensgefahr, aber auch noch nicht vernehmungsfähig.



Rund um den Tatort in der Ackermannstraße wurden umfangreiche Spurensicherungs- und Absuch-Maßnahmen durchgeführt. Konkrete Hinweise auf einen Täter oder die Tatwaffe gibt es bislang noch nicht. Die Mordkommission München übernahm noch am Abend die Ermittlungen.



Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen?







Die Polizei bittet deswegen die Bevölkerung um ihre Hilfe. Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ackermannstraße, Schwere-Reiter-Straße, Lissi-Kaiser-Straße, Petra-Kelly-Straße, im südlichen Teil des Olympiaparks oder in der näheren Umgebung aufgefallen? Wer hat im angegebenen Zeitraum an den genannten Orten Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?



Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer 089/29100 entgegen.

− ade