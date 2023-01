Wetter in Bayern: Erneut Schneeschauer erwartet

−Foto: Rolf Vennenbernd

Nach dem Schneefall in Teilen Bayerns am späten Abend des Ostermontags werden auch am Dienstag Schnee- und Graupelschauer von Nordwesten kommend erwartet.



Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Vormittag in weiten Teilen des Freistaats zudem Glätte bei Höchsttemperaturen von 0 bis 7 Grad.









Für die Nacht auf Mittwoch sagen die Meteorologen vor allem im Süden weiteren Schneefall vorher. Bei -1 bis -7 Grad wird erneut Glätte durch Schnee und gefrierende Nässe erwartet.



Trotz glatter Straßen und dem nächtlichen Schneefall konnte die Polizei am Dienstagmorgen keine Häufung witterungsbedingter Unfälle feststellen.

− dpa