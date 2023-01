Weltkriegsbombe in Nürnberg gefunden

Ein Absperrband der Polizei. −Foto: Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Eine mehr als 100 Kilo schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Vormittag bei Bauarbeiten in Nürnberg gefunden worden. Der Blindgänger soll der Stadt zufolge am Mittwochnachmittag entschärft werden. Der Fundort wird von einem Schutzwall aus mit Wasser befüllten Containern umgeben.



"Eine Evakuierung angrenzender Wohngebiete ist nicht nötig", hieß es in der Mitteilung. Die Häuser seien weit genug entfernt. Rund zehn Unternehmen im Umfeld müssten jedoch früher schließen.



Während der Entschärfung fahren die U-Bahnlinien 1 und 11 teilweise nicht. Der Luftraum wird gesperrt.



