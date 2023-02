Weltcup-Slalom auf Gudiberg statt Abfahrt

Nur kleine Schneeflecken sind im Skistadion von Garmisch-Partenkirchen (Bayern) zu sehen. −Foto: Foto: Hartmut Reeh/dpa/Archivbild

Auf dem Gudiberg in Garmisch-Partenkirchen geht es nach den Olympischen Winterspielen 2022 erstmals seit 2010 wieder um Weltcup-Punkte im Slalom. Einen entsprechenden Bericht des Bayrischen Rundfunks (BR) bestätigte der Sportvorstand und Alpindirektor des Deutschen Skiverbandes, Wolfgang Maier, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.



In dreieinhalb Jahren wird es demnach keine Herren-Abfahrt auf der Kandahar geben, sondern einen Slalom und einen Parallel-Slalom auf der WM-Piste von 2011. Bislang letzter Sieger eines Weltcup-Slaloms dort war 2010 Lokalmatador Felix Neureuther.