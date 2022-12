Weltbekannter Künstler kreiert aus Dingolfinger BMW-Modell Sonderedition

Ein Auto wird zum Kunstwerk: Der US-amerikanische Künstler Jeff Koons hat ein zweites Mal bei einem BMW Hand angelegt. Das Modell, einer der teuersten BMW, wird in Dingolfing hergestellt.



BMW-Vorstands-Vorsitzender Oliver Zipse gab am Wochenende in der Pinakothek der Moderne die Zusammenarbeit des Autobauers mit Koons bekannt, der als einer der teuersten Künstler weltweit gilt. Bereits 2010 gestaltete er einen M3.



Nun gibt er auch einem der teuersten BMW sein Design und seinen Namen: Ein M850i xDrive Gran Coupé (Einstiegspreis gut 120.000 Euro) wird zurzeit in limitierter Auflage in Dingolfing, der Heimat der großen BMW-Reihen, hergestellt. Es ist eine Geheimaktion im Werk.

