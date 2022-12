Welchen Weg strebt EVP-Fraktionschef Manfred Weber an?

Der EVP-Fraktionschef will Gerüchten zufolge seinen Posten doch nicht räumen. Er könnte sogar nach mehr greifen. Gibt es am Mittwoch Klarheit?



Eigentlich hatte der niederbayerische CSU-Europaabgeordnete und stellvertretende CSU-Chef Manfred Weber EU-Kommissionspräsident werden wollen.



Als Spitzenkandidat der EVP, der europäischen christlich-demokratischen und bürgerlich-konservativen Parteien, war er 2019 bei der EU-Wahl mit dem Ziel angetreten, nicht mehr die Regierungschefs der EU-Länder, sondern die Menschen in Europa über die Besetzung der Kommissionsspitze entscheiden zu lassen. Am Ende setzten sich doch die Regierungschefs durch – und Ursula von der Leyen (CDU) bekam den Job.

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?