Weil er WLAN-Passwort nicht bekam: Mann greift mit Spritze an

Der Vorfall ereignete sich bereits am frühen Freitagmorgen, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Sonntag berichtet. Demnach habe ein bislang unbekannter Mann gegen 3.45 Uhr im Bereich Ingolstädter Straße/Tiroler Straße lautstark an die Wohnungstür eines 25-Jährigen geklopft. Nachdem der Bewohner die Tür geöffnet hatte, forderte der Unebkannte von ihm Zugriff auf sein WLAN-Netzwerk.



Als der 25-Jährige sich weigerte, soll der Mann unvermittelt mit einer Spritze in Richtung des Kopfes des 25-Jährigen gestochen haben. Dieser konnte dem Angriff ausweichen. Im Anschluss soll der unbekannte Täter dem Bewohner mit einer Taschenlampe noch auf den Arm geschlagen und ihn dadurch leicht verletzt haben.



Nachdem der Unbekannte den 25-Jährigen in seine Wohnung zurückgestoßen hatte, flüchtete dieser. Fahndungsmaßnahmen der Polizei mit mehreren Streifen verliefen zunächst erfolglos.

